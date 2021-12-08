2021/12/08 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ما تزال قصة التحرش الجنسي التي هزت الرأي العام في لبنان، خلال الساعات الماضية، تتفاعل سواء عبر وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات الرسمية إلى التدخل بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادثة غريبة تهز لبنان..



طالبات يفضحن تحرش مدرّس بهن المركز الخبري الوطني.

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