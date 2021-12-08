"عقوبات ليس لها مثيل".. بايدن حذر بوتين واستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا

2021/12/08 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، الأربعاء إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا للدفاع عن البلاد من الغزو الروسي المحتمل، لكنه أكد أنه حذر نظيره الروسي من "عقوبات لم يشهدها أحد من قبل".

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