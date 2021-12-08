لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. محمد بن سلمان يصل إلى قطر

2021/12/08 | 20:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحةـ الأربعاء، في أول زيارة له إلى قطر منذ الأزمة الخليجية، حيث كان باستقباله أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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