الإعلام الأمني تعلن العثور على دراجة وعجلة مفخختين في محافظتين

2021/12/08 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بالعثور على دراجة وعجلة مفخختين في محافظتين.وذكرت الخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “القطعات الامنية تواصل واجباتها المكلف بها في مختلف قواطع المسؤولية، ففي محافظة كركوك تم العثور على قنبرتي هاون 60 ملم و قنبرة هاون 120ملم و3 عبوات ناسفة مختلفة”.وتابعت: …

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