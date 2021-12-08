الجبوري يكشف عن الشخصيات التي يتعامل معها البارزاني من السنة

2021/12/08 | 20:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب الرئيس مسعود البارزاني ابلغ رسميا قبل قليل سياسيي ونواب العرب السنة .

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