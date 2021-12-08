المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية يناقش 5 ملفات

2021/12/08 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع ناقش المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، خمسة ملفات من بينها إكمال مشروع المجمع السكني في مدينة الصدر وفق عقد جديد.وقالت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، ترأست المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بحضور وزيري النقل والاتصالات وامين بغداد، وممثلي الجهات المعنية".وأشارت الوزيرة بحسب البيان، إلى أنه "تمت مناقشة سلسلة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، واهمها احتياجات التهيؤ لموسم الامطار، وتنفيذ الاعمال المتبقية لمشروع مجاري الخالص، واكمال مشروع المجمع السكني في مدينة الصدر وفق عقد جديد، وتخفيض نسبة خطاب الضمان لتنفيذ مشروع مستشفى 100 سرير في ناحية سفوان في محافظة البصرة، واستثناء مشاريع لجنة قانون "اعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية"، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

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