2021/12/08 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم مسؤول عن اغتيال ضباط..مكافحة الإرهاب يطيح بـ13 إرهابيا

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