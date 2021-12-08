العثور على دراجة وعجلة مفخختين في محافظتين

2021/12/08 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بالعثور على دراجة وعجلة مفخختين في محافظتين.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القطعات الامنية تواصل واجباتها المكلف بها في مختلف قواطع المسؤولية، ففي محافظة كركوك تم العثور على قنبرتي هاون 60 ملم و قنبرة هاون 120ملم و3 عبوات ناسفة مختلفة".

وتابعت: "وفي كركوك أيضاً تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من العثور على وكر مفخخ ودراجة مفخخة".

وأضافت الخلية: "اما في محافظة ديالى فقط عثرت القوات الأمنية على عجلة مفخخة نوع تويوتا يبك اب دبل قمارة تم تفجيرها".

وأشارت إلى، أن "قيادة عمليات سومر عثرت خلال عملية استطلاع مسلح على قنبرتي هاون 82 ملم و6 مقذوفات 155 ملم، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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