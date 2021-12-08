اختطاف تركيين يعملان في شركة لتوليد الطاقة بمنطقة دار فور السودانية

2021/12/08 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اخطتف مجهولون مواطنين تركيين يعملان في شركة تركية لتوليد الطاقة الكهرباء في منطقة دارفور السودانية.وذكرت مصادر دبلوماسية تركية هنا اليوم أن مجهولين اقتادوا مساء امس الثلاثاء، مواطنين تركيين وسائقا سودانيا إلى منطقة مجهولة في طريق عودتهم من العمل إلى منازلهم بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.وأوضحت تلك المصادر أن السائق السوداني عاد إلى منزله بعد تلقي العلاج بالمستشفى، عقب إطلاق سراحه من قبل المجهولين بعد تعرضه للضرب من قبل المختطفين .واشارت المصادر الدبلوماسية التركية الى أن السائق السوداني ابلغ الشرطة السودانية إن الخاطفين لا يريدون فدية لإطلاق سراح التركيين، وأنهم لا يكنون العداء للأتراك، وأنهم سيواصلون احتجازهما كرهائن حتى القبض على مرتكبي هجوم دار بين قبائل في الفاشر وراح ضحيته قتلى وجرحى.وكانت ولاية شمال دارفور قد اعلنت امس الثلاثاء عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 بجروح في هجوم مسلح شنه مجهولون بالقرب من مخيم زمزم للاجئين في مدينة الفاشر ./انتهى

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