الكاظمي: بدأنا بانشاء مدينة كبرى للمعارض في بغداد وبمواصفات عالمية

2021/12/08 | 20:50 - المصدر: وكالة ناس

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أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال افتتاحه معرض العراق الدولي للكتاب:

أتشرف اليوم بافتتاح معرض العراق الدولي للكتاب، وأشكر القائمين على المعرض والمساهمين في إنجاحه والمشاركين به، ولكل جهد مبذول؛ من أجل دعم الثقافة في العراق.

الثقافة هي جوهر العراقيين، ونحن نفتخر بأن شعبنا شعب ثقافة وقراءة وابداع.

العراق مهد الحضارة الإنسانية وأول من رسم الخط وأبدع الكتب وأسس المكتبات، ومتاحف العالم شاهدة على إسهام أجدادنا في بناء الحضارة العالمية وازدهار الثقافة الإنسانية.

الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس في أي عملية إصلاح ثقافي في أي مجتمع، فقد بدأ الله كتابه بالدعوة إلى القراءة، وأشادت الأديان بالكتاب والقراءة؛ فمن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نستمد قوتنا ومن هنا نكملها نحو الأفضل.

أن الأمم تُبنى بمفكريها وعلمائها وفنانيها ومبدعيها، وأن الأمم تتوحد وتكبر بهم، وتحتفظ بإرثها وتنمو بتقديرها لقيمة الفن والثقافة والإبداع.

أرحب بكل ضيوف العراق سواء من دور النشر أو زوار المعرض، وأنا أنظر إلى هذا الحضور باعتباره مؤشراً لاستعادة العراق لدوره الحضاري الطبيعي في كونه راعياً للثقافة والأدب والشعر والكتابة بكل فنونها.

أود التأكيد أننا بصدد تطوير معرض العراق الدولي لإنشاء مدينة كبرى للمعارض في بغداد وبمواصفات عالمية، لتصبح رافداً اقتصادياً وثقافياً ومتنفساً لبغداد، وقد بدأنا فعلياً في إجراءات ومخططات هذا المشروع.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء8- كانون الأول- 2021

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