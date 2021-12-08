2021/12/08 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العدل التركية، إضافة العربية لقائمة اللغات التي يمكن بها إصدار “وثيقة السوابق”، من بوابة الحكومة الإلكترونية “e-devlet”.وبذلك يكون ارتفع إلى 19، عدد اللغات الأجنبية التي يمكن بها إصدار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تضيف العربية للغات إحدى خدماتها الحكومية الإلكترونية المركز الخبري الوطني.

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