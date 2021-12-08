جهاز مكافحة الإرهاب: اعتقال 13 'ارهابيا' بينهم مسؤول عن اغتيال ضباط

2021/12/08 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مُكافحة الإرهاب يُلقي القبض على ( ١٣ ) إرهابي من عصابات داعـش بينهم أحد قادة المفارز الإرهابية المسؤولة عن اغتيال الضُباط في قاطع شمال بغداد.

بتوجيه السيد القائد العام للقوات المُسلحة وتطبيقًا للتكتيك الجديد الذي وضعته قيادة جهاز مُكافحة الإرهاب .

نفذ رجالُنا البواسل في تشكيلاتنا البطلة سلسلة من العمليات النوعية التي كانت نتائجها ملموسة ومهمة على أرض الواقع .

شن أبطال الجهاز أولى عملياتهم في العاصمة #بغداد حيثُ أُلقي القبض على (٣) من قادة زمر داعـش الإرهابيـة أحدهم كان قد أشترك بعمليات جبانة وغادرة استهدفت ضُباط في القوات الأمنية وكان يروم تنفيذ المزيد من العمليات الغادرة بعد مُداهمة ليلية لمنازلهم في كُل من ( الطارمية - الرضوانية - التاجي ) .

كما وتمكن جهاز مُكافحة الإرهاب بعملية ثانية من إلقاء القبض على قائد عسكري له باع طويل في الإرهاب ينتمي لعصابات داعـش رفقة أحد مُرافقيه بأطراف مُحافظة #كركوك .

ليباشر فُرساننا بعمليتهم الثالثة داخل أقضية مُحافظة #الأنبار والتي تم الإطاحة بـ(٤) عناصر ينتمون لزُمر داعـش .

وليختتم الشُجعان عملياتهم في مُحافظات ( صلاح الدين - نينوى - ديالى ) والتي تمكن فيها الجهاز من إلقاء القبض على (٤) إرهابيين .

جهاز مُكافحة الإرهاب يُحدث من تكتيكاته العسكرية بين فترة وأُخرى ليتمكن من سحق رؤوس قادة الزُمر الإرهابيـة التي تُعيث بأرضنًا فسادًا وإجرامًا، نوعد شعبنا بتحقيق المزيد من العمليات النوعية في القريب العاجل .

جهاز مُكافحة الإرهاب

٨ كانون الأول ٢٠٢١

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