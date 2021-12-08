مشروع حكومي لحماية هذه الشريحة وإنشاء مدينة كبرى في العراق

2021/12/08 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، قرب اطلاق مشروع لحماية المثقفين والمبدعين، فضلا عن إنشاء مدينة "كبرى" للمعارض في العراق.

وذكر الكاظمي في كلمة خلال افتتاح معرض العراق للكتاب اليوم، (8 كانون الاول 2021)، إن "العراق مركز الإبداع والثقافة وهو من أبدع الكتب وأول من وضع المكتبات"، مشيرا إلى أنه "بالثقافة والمعرفة نتمسك بالحياة والأمل ونواجه ثقافة السلاح".

وأوضح، أنه "بدون الثقافة لا نستطيع التسلح بالعلم والمعرفة"، مؤكدا: "سنطلق مشروعا لحماية المثقفين والمبدعين في العراق ونحن بصدد إنشاء مدينة كبرى للمعارض لتعريف العالم بالثقافة العراقية".

وأضاف الكاظمي: "اليوم كنا في البصرة للوقوف على وضعها الأمني ونحيي القضاة في البصرة كونهم لم يخضعوا للابتزاز والتخويف وبالأمس كان هناك تفجير حاول استهداف أحد المشاركين في التحقيقات".

وبين، أنه "كانت هناك محاولات من أطراف لإفشال تجربة الحكم المدني بالعراق، وتعرضت هذه الحكومة لكثير من التحديات في هذا الإطار".

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