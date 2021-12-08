الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران والأخيرة ترد

2021/12/08 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة

الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت،

اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على 15

فرداً وأربعة كيانات في إيران وسوريا

وأوغندا.

وأظهر الموقع أن العقوبات تستهدف

"القوات الخاص

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