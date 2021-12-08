أجمل أمسية في حياتي 1972(ايتوري سكولا): المحاكمة الذهنية لما قبل الموت - بلال سمير الصدّر

2021/12/08 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر إن كان علينا أن نضع نقطة انطلاق واضحة وفعلية للمخرج الايطالي ايتوري سكولا فربما هي تبدأ مع هذا الفيلم.يتحرك ايتوري سكولا في فضاءات واسعة،ويبحر في عالم المسرح والسينما والأدب،ويقتبس احيانا من علم النفس ومن عالم الأحلام والسوريالية،ومن غموض العالم وكابوسيته،والكافكاوية تبدو أحيانا هي المسيطرة على هذا الفيلم المقتبس من مسرحية الكاتب السويسري فردريش دورنمات ـويتعاون فيه مع الممثل ألبرتو سوردي للمر ......





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