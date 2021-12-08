الكاظمي: تفجير البصرة كان يستهدف أحد الضباط المشاركين في التحقيق بفرقة الموت

2021/12/08 | 21:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكّد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أنّ تفجير البصرة كان يستهدف أحد الضباط المشاركين في البحث عن الجناة وفرق الموت.

وقال الكاظمي في كلمة خلال افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب، وتابعها "ألترا عراق"، إنّه "بعد 17 سنة من التحديات للأسف كلما نصنع فرصة للأمل هناك من يغتال تلك الفرصة".

وأضاف، "بعثنا رسالة من أربيل والبصرة إلى كل المغيبين وشهداء تشرين وشهداء الحقيقة وشهداء الحلم العراقي، ووعدناكم بالقبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي، وقاتله في السجن الآن وينتظر حكم العدالة".

وأشار الكاظمي، "اليوم كنا في البصرة للوقوف على وضعها الأمني، ونحيي القضاة في البصرة كونهم لم يخضعوا للابتزاز والتخويف وبالأمس كان هنالك تفجير حاول استهداف أحد المشاركين في التحقيقات".

وتابع، "وقتلة الصحفي أحمد عبدالصمد، وصفاء غالي، والدكتورة رهام في انتظار دورهم، وشاهدنا يوم أمس أن هناك محاولة لاغتيال أحد الضباط في البصرة كونه كان يبحث عن الجناة وفرق الموت".

وفي وقت سابق، مصادر أمنية أخبرت "ألترا عراق" بأن الانفجار الذي وقع في البصرة تقف خلفه جماعات مرتبطة بفرق الموت في المحافظة.

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