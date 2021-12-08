الرئيس صالح والعامري يؤكدان على الوقوف ضد محاولات خلايا داعش بتهديد امن البلاد

2021/12/08 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاربعاء، ضد محاولات خلايا داعش بتهديد امن البلاد.وذكر بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الرئيس صالح استقبل رئيس تحالف […]

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