رقص حتى الفجر.. رئيسة وزراء فنلندا تعتذر بعد

2021/12/08 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، لانتقادات مستمرة بعدما تم الكشف عن أنها ظلت ترقص حتى الساعات الأولى من عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من معرفتها بأنها تعرضت لمرض كوفيد-19.

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