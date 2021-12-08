2021/12/08 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سبب زيادات الأسعار هو الجشع، والواردات، فيما هبطت مجددا قيمة الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء.وقال الرئيس التركي، الأربعاء، إن زيادات الأسعار في تركيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان يكشف أسباب الضخم..



والليرة التركية تهبط مجددا المركز الخبري الوطني.

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