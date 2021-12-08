السعودية: إحالة شخص للنيابة لاتجاره بـ

2021/12/08 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية، الأربعاء، ضبط شخص ظهر بحوزته أسد على إحدى المركبات، في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

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