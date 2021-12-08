صالح والعامري يؤكدان اهمية الشروع في الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة

2021/12/08 | 22:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاربعاء، ضد محاولات خلايا داعش بتهديد امن البلاد.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ان “صالح استقبل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلد وآخر التطورات السياسية والأمنية”.واضاف البيان “تم التأكيد على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في […]

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