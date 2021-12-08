2021/12/08 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: وقعنا مع الشركة الكورية لإنشاء 5 مشاريع بميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزير النقل: وقعنا مع الشركة الكورية لإنشاء 5 مشاريع بميناء الفاو » وكالة الأنباء العراقية
محلي
اليوم, 22:12
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: وقعنا مع الشركة الكورية لإنشاء 5 مشاريع بميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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