2021/12/08 | 22:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: hf_0010Y0Uo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار بارزاني: كتل المكون السني متفقة على بقاء #الحلبوسي في منصبه) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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