الرئيس صالح يستقبل العامري: ضرورة حماية أمن البلد والاستقرار

2021/12/08 | 22:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، آخر التطورات السياسية والأمنية مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

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وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الأول 2021)، أنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء 8 كانون الأول 2021، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلد وآخر التطورات السياسية والأمنية".

وأضاف، "وتم التأكيد على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في البلد، والوقوف بحزم ضد محاولات خلايا داعش تهديد أمن المدن، وقطع الطريق أمام الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف المواطنين، والإشارة إلى أهمية رصّ الصف الوطني وتكاتف الجميع وتجاوز المشاكل، والشروع في الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة".

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