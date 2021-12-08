مفخخة البصرة تفجر مطالبات لإعادة النظر بملف القيادات الأمنية في العراق

2021/12/08 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى تفعيل الجهد الاستخباري وإعادة النظر في ملف القيادات الأمنية وتقييمهم، وذلك بعد التفجير الذي وقع في محافظة البصرة.

وقال الخزعلي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه" يجب تفعيل الجهد الاستخباري وإعادة النظر في ملف القيادات الأمنية وتقييمهم لاسيما في المحافظات التي كانت تحت سيطرة الارهاب".

وأضاف، أن "اهم اسباب تكرار الخروقات الأمنية في مختلف محافظات العراق هو عدم تفعيل الجهد الاستخباري، كما لا يستبعد ان تكون الأجندة الأمريكية حاضرة في هذه الخروقات".

وتابع، أن "ماحصل اليوم في البصرة يعد سابقة خطيرة في الملف الأمني لهذه المحافظة كونها مدينة آمنة ولم تشهد مثل هكذا خروقات منذ عدة سنوات".

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