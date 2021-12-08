شهد: بطولة العرب الضارة النافعة والدوري المحلي ليس سببا بانتكاسة المنتخب

2021/12/08 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

علق مدرب نادي نفط الوسط عبد الغني شهد، اليوم الأربعاء، على بطولة كأس العرب المقامة في دولة قطر، واصفها بالضّارة النافعة.

وقال شهد، بحديث لـ(بغداد اليوم) ان "بطولة العرب الأخيرة التي خرج منها منتخبنا بصورة قاسية كانت بمثابة الضارة النافعة كونها أكدت أحقية لاعبين كانوا ليسوا أساسيين ليكونوا بالفترات المقبلة هم حجر الزاوية كما أخرجت لنا البطولة وجوه شبابية جديدة سترفد المنتخب بالمستقبل القريب".

وأضاف شهد ان "ما يثار على قصور الدوري المحلي العراقي موضوع مبالغ فيه كون الاعبين الذي يلعبون بدوريات أخرى و منها خليجية ظهروا هم كذلك بمستوى بدني ضعيف و هذا اكبر دليل على أن الدوري المحلي ليس السبب الرئيسي بانتكاسة المنتخب".

و رجح مدرب نفط الوسط ان "سبب الانتكاسة الأخيرة بالمنتخب هي نوعية الاسماء المستدعاة للبطولة فقد أكدت البطولة بما لا يقبل الشك ان بعض الأسماء بالمنتخب بات ابعادها ضروريا.

و تابع ان "جلسة فنية موسعة لأهل الشأن قادرة على وضع الحلول التي تعالج الأخطاء التي واجهت المنتخب"، مؤكدا "حاجة المنتخب لبعض الأسماء الجديدة و معالجات فنية و خاصة خط الدفاع بالمنتخب الوطني".

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