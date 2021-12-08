يحيى رسول يكشف تفاصيل جديدة بشأن تفجير البصرة

2021/12/08 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال اللواء يحيى رسول، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن تفجير محافظة البصرة، كان يستهدف ضابط التحقيق في قضية الصحفي أحمد عبدالصمد.وقال رسول في تصريح صحفي، إنه “منذ اللحظة الاولى للتفجير كان هناك وجود للأجهزة الاستخباراتية، حيث كانت العملية استهداف لأحد الضباط الابطال الذي شارك في التحقيقات جرائم اغتيال …

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