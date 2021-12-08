اللواء يحيى رسول: انفجار البصرة كان يستهدف احد ضباط التحقيق في ملف اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد

2021/12/08 | 22:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول :" ان انفجار البصرة كان يستهدف احد ضباط التحقيق في ملف اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد ".وقال رسول في تصريح متلفز: "لقد رافق زيارة القائد العام لمخمور انطلاق عمليات عسكرية في ديالى وصلاح الدين وكركوك "، مضيفا :" ان سلاح الجو العراقي مستمر بتنفيذ ضربات جوية ضد اهداف داعش".وتابع :" لدينا تنسيق عال بين الجيش والبيشمركة في مناطق الفراغ "، مؤكدا :" ان داعش لم يسيطر على قرية الهيبان والقوات العسكرية دخلت القرية لتأمينها "./انتهى2

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