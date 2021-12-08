الاستخبارات العسكرية تعتقل “إرهابياً” في الرمادي

2021/12/08 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن اعتقال “إرهابي” في الرمادي بمحافظة الأنبار.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه “استمرارا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الاول ٣٨ وقوة من الفوج الثاني للواء اثمرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة احمد الصداك بالرمادي الانبار”.

وأضافت أن المعتقل “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب”.

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