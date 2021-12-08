2021/12/08 | 22:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح والعامري يؤكدان على صد "تهديد داعش للمدن والشروع في الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/08 | 22:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح والعامري يؤكدان على صد "تهديد داعش للمدن والشروع في الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح والعامري يؤكدان على صد "تهديد داعش للمدن والشروع في الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).