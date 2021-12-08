ترقب واسع.. تحالف “سني” سيُعلن عنه الخيمس

2021/12/08 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال المرشح الفائز عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، إن تحالفاً جديداً سيبثق يوم غد الخميس.وذكر الجبوري في لقاء متلفز، أن “جميع رؤساء مجلس النواب السابقين مجمعون على استبدال محمد الحلبوسي، وطرح مرشح جديد لرئاسة مجلس النواب”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يدعم طرفاً ضد آخر فيما يتصل بمنصب رئيس مجلس …

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تحالف “سني” سيُعلن عنه الخيمس أولاً على النور نيوز.

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