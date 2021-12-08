صالح والعرامري يبحثان آخر التطورات السياسية والأمنية

2021/12/08 | 22:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، آخر التطورات السياسية والأمنية مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء 8 كانون الأول 2021، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلد وآخر التطورات السياسية …

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