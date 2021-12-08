حالة إنذار في البصرة بعد سرقة حاوية قنابل

2021/12/08 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة "الحرة" في البصرة، الأربعاء، بأن قوات الأمن العراقية دخلت حالة إنذار بعد أن سرق مجهولون حاوية قنابل عنقودية غير منفلقة.

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