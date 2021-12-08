الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على ارهابي في الرمادي

2021/12/08 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن اعتقال “إرهابي” في الرمادي بمحافظة الأنبار.وقالت الاستخبارات في بيان، إنه “استمرارا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الاول ٣٨ وقوة من الفوج الثاني للواء …

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