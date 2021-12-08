"كتائب حزب الله" تعلن تنفيذ أكثر من 2000 عملية ضد الأمريكيين

2021/12/08 | 23:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تبنت حركة "كتائب حزب الله" الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الهجمات الصاروخية التي استهدفت مواقع وقواعد عسكرية في العراق في الأشهر القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الحركة محمد محيي في حديث عبر تطبيق كلوب هاوس تابعه "الترا عراق"، الأربعاء 8 كانون الأول/ديسمبر، إنّ حركته "نفذت هجمات" ضد القواعد التي تضم قوات أمريكية في العراق "بطريقة غير مسبوقة".

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وأضاف محيي، أنّ "الهجمات نفذت عبر صواريخ (الأشتر)"، مؤكدًا أنّ حركته "نفذت أكثر من 2000 عملية ضد القوات الأمريكية، من بينها عمليات موثقة بثت عبر وسائل إعلام".

وحول موعد انسحاب القوات الأمريكية، قال محيي، إنّ "القوات الأمريكية التي ستظل في العراق بعد نهاية العام تحت عنوان مستشارين ستعتبر قوات محتلة، ومن حق العراقيين استخدام حقهم المشروع في مقاومتها عسكريًا".

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