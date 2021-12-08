متنبئ جوي: استقرار بالاجواء لغاية منتصف الشهر الحالي

2021/12/08 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاربعاء، استقرار بالاجواء لغاية منتصف الشهر الحالي.وذكر المتنبئ في منشور على الفيسبوك تابعه “المركز الخبري الوطني”، انه “حتى الان لاتوجد توقعات بحالة جوية قوية […]

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