بينهم لاعب مصري.. نيوكاسل

2021/12/08 | 23:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن "نيوكاسل يونايتد" الإنكليزي، أصبح أغنى ناد في العالم، بعد أن استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة تخطت قميتها الـ 300 مليون دولار، فغنه يبحث عن تعاقدات منخفضة التكلفة في سوق الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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