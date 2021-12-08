محمد رمضان يحيي حفلا في بغداد الجمعة المقبلة

2021/12/08 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يحيي الفنان المصري محمد رمضان حفلا غنائيا في مسرح السندباد لاند في بغداد الجمعة المقبلة.وكان رمضان وصل الى بغداد مساء اليوم./انتهى3

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