بمباراة مثيرة.. تشيلسي يتعادل مع زينيت سان بطرسبورغ ويرافق يوفنتوس لربع نهائي دوري الابطال

2021/12/08 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعادل نادي تشيلسي الانكليزي بختام مشواره بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل مع مضيفه زينيت سان بطرسبرج 3-3 مساء الأربعاء، ضمن المجموعة الثامنة.سجل أهداف تشيلسي كل من تيمو فيرنر (2 و86) وروميلو لوكاكو (62)، فيما أحرز أهداف زينيت كل من كلاودينيو (38) وساردار أزمون (41) وماجيدوف أوزديوف (90+4).وبهذا التعادل، فشل تشيلسي في تصدر مجموعته بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطتين وراء يوفنتوسالذي تأهل في وقت سابق إلى الدور ثمن النهائي، فيما استقر رصيد الخاسر عند 5 نقاط في المركز الثالث، حيث سيتحول لخوض منافسات ملحق الدوري الأوروبي.وكان يوفنتوس قد فاز على ضيفه مالمو السويدي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.سجل مويس كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.وبهذا الفوز، أنهى يوفنتوس مرحلة المجموعات متصدرا المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة/انتهى3

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