2021/12/08 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zuPK_5vaDU8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدنان السراج : مسألة تشكيل الحكومة يعتمد على قرارات المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عدنان السراج : مسألة تشكيل الحكومة يعتمد على قرارات المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).