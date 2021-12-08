2021/12/08 | 23:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي، في مقابلة مع قناة الحرة، الأربعاء، أن استقالته التي جاءت بعد وساطة فرنسية "فتحت" له "أبوابا اللعمل السياسي" وعبر أن أمله في أن تسهم في استعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج "رغم أن ذلك لم يحدث حتى الآن"

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