التدمير الممنهج للتعليم العراقي وفوضى الكليات والجامعات والتخصصات! - علاء اللامي

2021/12/08 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي نتائج التدمير المُمنهج للعملية التعليمية والدراسات الجامعية في عراق ما بعد الاحتلال: تحول التعليم العراقي بجميع مستوياته إلى ميدان مفتوح للمتاجرة بالعلم وتخريب متعمد لمؤسساته وللدارسين والطلاب والتلاميذ.



وفي أجواء الفوضى التي تضرب أطنابها تحول مُحدَثي النعمة وسراق المال العام والجهات الحزبية وساستها الفاسدين والجهات الدينية ورجالها الأفاقين المقاولين إلى مالكي كليات وجامعات ومعاهد ومدارس من مختلف ......





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