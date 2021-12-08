في ظل اعتماده على النفط.. هل يمكن للعراق أن يوازن بين احتياجاته

2021/12/08 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - تقرير مترجم

في الوقت الذي قدمت الدول تعهدات طموحة لإزالة الكربون من اقتصاداتها في قمة المناخ في جلاسكو ، ظل العراق صامتًا.

ويرى تقرير اعدته صحيفة " the National “ ترجمته (بغداد اليوم) ، ان "البلاد تواجه مشكلة كبيرة، متمثل بالنفط الذي هو شريان الحياة لاقتصادها، في الإيرادات والوقود لمحطات الطاقة لمعالجة النقص المزمن في الكهرباء"

واضاف"تشكل صادرات النفط الجزء الأكبر من الميزانية الوطنية العراقية ، أكثر من 90٪؜ من الإيرادات السنوية ، ومعظمها ينفق على رواتب القطاع العام.



هذا يترك القليل لإنفاقه على المشاريع الخضراء".

وتابع "تستدعي مشاكل الكهرباء لدى البلاد حلولاً عاجلة.



لقد دفع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي حركة احتجاج وطنية قوبلت بالقوة خلفت مئات القتلى".

ولفت الى انه"من المتوقع أيضًا أن يتضاعف عدد سكان العراق إلى 80 مليونًا بحلول عام 2050 ، وهو العام الذي حددته عشرات الدول كهدف لخفض انبعاثات الغاز بشكل كبير ، كجزء من اتفاقية باريس.يعتمد هذا النمو السكاني السريع على عائدات النفط في كل شيء من واردات الغذاء إلى أجور القطاع العام".

بالنسبة لوزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ، الباحث في مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا في نيويورك ، قال لصحيفة ذا ناشيونال:"يجب على العراق أن تكون أولوياته صحيحة ، حتى لو كان ذلك يعني تنحية أهداف مؤتمر المناخ الخاصة بخفض الانبعاثات إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050".

واضاف"لا ينبغي أن نتجاهل التحديات الحالية والمستقبلية ، مثل النقص الحاد في الكهرباء وتقلص إمدادات المياه ، فقط لتحقيق هدف لا يتناسب مع أولوياتنا.



لذا ، إذا كنا نتحدث عن التهديدات الوجودية التي تواجه البشرية ، فيجب أن نتحدث أيضًا عن التهديدات الوجودية التي تواجه العراق بناءً على أمنه القومي".

لقد كافحت الحكومات المتعاقبة لحل أزمة الطاقة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الحكومة العراقية فشلت في تخصيص استثمارات كافية لتحديث الشبكة الوطنية أو تحفيز الاستثمار الخاص في هذا القطاع.كما أدت الانهيارات المتكررة لأسعار النفط منذ عام 2014 إلى استنفاد رأس المال الاستثماري للعراق لمشاريع الطاقة المتجددة.

-الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة-

اشار التقرير الى ان "التحول إلى الطاقة الشمسية في البلاد عملية بطيئة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلق الشركات الأجنبية بشأن مشاريع الطاقة الكبيرة في العراق.تعتبر المشاريع الخضراء في البلاد مثيرة للاعجاب، بما في ذلك برامج الطاقة الشمسية وزراعة ملايين أشجار النخيل وإدخال تكنولوجيا أكثر كفاءة لتوليد الطاقة ،لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية.كونها مجرد كلام على ورق".

ووضح"في الوقت الحالي ، يأتي حوالي 76٪؜ من إمدادات الكهرباء في العراق من حرق النفط ، بينما يوفر الغاز الجزء الأكبر من الباقي.



تمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حوالي 1٪؜"، مضيفاً أن "الغاز الطبيعي وفير أيضًا ، وهو منتج ثانوي لاستخراج النفط ، ولكن الحصول عليه ومعالجته مكلف ، حتى لو كان ذلك منطقيًا من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل.بدلاً من التقاط الغاز ، تختار العديد من شركات النفط حرقه ، وهي ممارسة ملوثة للغاية ومهدرة للغاز تسمى الحرق".

بهذا الصدد، يقول الخطيب إن "استمرار إهدار مورد ثمين مثل الغاز الطبيعي هو خطأ كبير ، حيث يمكن أن يضيء ما يصل إلى أربعة ملايين منزل".

وبين"أعلم أن الحكومة الحالية ملتزمة بخفض نسبة حرق الغاز إلى الصفر بحلول عام 2025.



لكننا رأينا أن أهدافًا مماثلة لم تتحقق.



في عام 2010 ، تعهدت الحكومة آنذاك بخفض حرق الغاز إلى الصفر بحلول عام 2015.



لقد فاتنا ذلك.



واليوم أضافوا خمس سنوات أخرى على أمل تحقيق الهدف بحلول عام 2030".

-مسألة الاقتصاد-

على الرغم من تمسك العراق بجاذبية عائدات النفط وحرق الهيدروكربونات لتوليد الكهرباء ، فإن أسباب دعم التحول الأخضر العالمي أصبحت أكثر وضوحًا.

يصنف برنامج الأمم المتحدة للبيئة العراق على أنه "خامس دولة معرضة للخطر في العالم من حيث انخفاض المياه وتوافر الغذاء ودرجات الحرارة القصوى".

وفقًا لبوابة معرفة تغير المناخ ، وهي مركز للمعلومات والبيانات والأدوات المتعلقة بالمناخ للبنك الدولي.



من المتوقع أن "تسجل البلاد زيادة في درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين وانخفاضًا بنسبة 9٪؜ في هطول الأمطار بحلول عام 2050".

مثل هذا الارتفاع من شأنه أن يحطم الرقم القياسي للحرارة في بغداد عند 51.8 درجة مئوية ، والذي تم الوصول إليه في 29 حزيران.

وبحسب الدراسات ، ستكون "مستويات الحرارة هذه لا تطاق بالنسبة لمعظم الناس ويمكن أن تثبت القشة التي قصمت ظهر البعير للعراقيين المنهكين بالفعل من ضعف إمدادات الكهرباء".

ان الهدف النهائي لاتفاقية باريس هو الحفاظ على الزيادات في ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية ، بهدف 1.5 درجة مئوية ، ودفع ما يقرب من 200 موقع ، بما في ذلك العراق ، لمواكبة التحول العالمي الضروري نحو التنمية المستدامة.وهذا شيء يجب العمل عليه.

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