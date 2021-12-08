وزارة الداخلية تشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر قادة الشرطة والامن العربي في تونس

2021/12/08 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شاركت وزارة الداخلية بوفد رفيع المستوى في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العربي في تونس .وذكربيان للوزارة ، انها شاركت ،بوفد رفيع المستوى ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود والفريق مهدي الفكيكي مستشار وزير الداخلية وعددا من الضباط ،في المؤتمر ٤٥ لقادة الشرطة والأمن العربي في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس ".ونقل الوفد العراقي تحيات وزير الداخلية لجميع المشاركين في المؤتمر الذي عقد برعاية وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين وبحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية محمد بن علي كومان .و ناقش المجتمعون ، بحسب البيان، البنود المدرجة على جدول الأعمال وأهمها التجارب الأمنية المتميزة في مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة، والإرهاب، كما جرى بحث جدوى عقد اجتماع لممثلي أجهزة الاستخبارات، والأجهزة الأمنية الأخرى، حيث تم إصدار التوصيات الخاصة بالمؤتمر، وكيفية تنسيق العمل الأمني العربي المشترك"./انتى2

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