شعرية البوح في مسرحية خريف - عبيد لبروزيين

2021/12/09 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبيد_لبروزيين خريف، مسرحية في قالب درامي مثير، سيدة في عقدها الثالث أو الربع تكتشف إصابتها بمرض السرطان، تجد صعوبة بالغة في تقبل الأمر في بادئ الأمر، وتستسلم للوضع يائسة.



وفي قالب درامي سريالي، يشكل الرقص والاستعراض أهم أداة للتعبير عن حجم الألم الذي لا يطاق جراء هذا المرض الخبيث الذي فقد فيه جسد المرأة كل ملامح الأنوثة، حاجباها وشعر رأسها، وثدياها، لتجد المحيط قد تغير أيضا، لاسيما زوجها الذي تنكر للحب الذي جمع ......





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