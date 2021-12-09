يا ثوار العراق : توحدوا لإسقاط النظام الفاسد - حسين علوان حسين

2021/12/09 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين لا مستقبل للشعب العراقي إلا بإسقاط نظامه الفاسدإلى كل العراقيين الشرفاء على أرض العراق : توحدوا جميعاً و هبوا لإسقاط نظام عصابات السرقة الحاكم في العراق .



هذا النظام المتعفن حتى النخاع من المستحيل اصلاحه بغير الثورة الشعبية الكاسحة و إلا فسيبقى غدنا أسوأ من يومنا لنصف قرن أو يزيد من الزمان تسيل فيه الأنهار الجديدة من الدماء الزكية و يتهجر فيه الملايين فوق الملايين التي هُجرت حتى الآن و يزداد ا ......





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