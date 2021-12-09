مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في البصرة ويشدد على محاسبة الجناة

2021/12/09 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأدان مجلس الأمن الدولي، التفجير الارهابي في محافظة البصرة.وذكر بيان لمجلس الأمن تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "أعضاء مجلس الأمن ندد بالهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة بالعراق والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين".وأضاف البيان: "كما أدان أعضاء مجلس الأمن الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال العراق يوم الجمعة 3 كانون الأول / ديسمبر 2021، وأدى الهجوم إلى استشهاد عدد من الاشخاص". وأعرب أعضاء مجلس الأمن، بحسب البيان، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق وتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين.يتبع..

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