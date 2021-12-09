تحالف سياسي: الولايات المتحدة ستنسحب من العراق في حالة واحدة فقط!

2021/12/09 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستنسحب من العراق في حالة واحدة فقط. وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "أمريكا لن تنسحب من العراق الى حينما تزرع موالين لها في العراق يحبون الولايات المتحدة أكثر من بلدهم".وأضاف، أن "الولايات المتحدة بدأت بهذا المشروع ونجحت إلى حد كبير حيث يوجد الكثير من العراقيين لايرغبون بخروج القوات الأجنبية من البلد".وتابع أن "أمريكا لاتعترف بالمهلة أو الموعد المحدد لذلك من يعتقد ان هذه القوات ستنسحب نهاية العام الجاري فهو واهم ولا يعرف (الشيطان الأكبر)".

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