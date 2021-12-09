أمن المحافظة خط أحمر.. المجلس العربي في كركوك يعلق على الخروقات الاخيرة

2021/12/09 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

اكد المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الاربعاء، بان الخروقات الاخيرة مثار قلق وندعم بقاء الامن اتحادي.

وقال الطائي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "الامن بالنسبة لنا خط احمر وندعم بقائه في اطار اتحادي في كل مناطق كركوك دون استثناء استنادا للقرارات الحكومية بعد 2017 لكن لاضير ان يكون هناك تنسيقا مع حرس اقليم كردستان لكن يبقى الامن اتحادي ".

واضاف الطائي، ان "الخروقات الاخيرة التي حصلت في اطراف كركوك جرت في مناطق خارج ادارة مسك القوات الاتحادية لذا فهي لاتلام عما حصل"، مؤكدا بان "لدينا قلق من تلك الخروقات خاصة وانها تتزامن مع تشكيل الحكومة يرافقها مطالبات بتوسيع دور حرس الاقليم في مناطق داخل كركوك وهذا مايرفضه العرب والتركمان معا".

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