مجلس الامن الدولي يدين تفجير البصرة الارهابي

2021/12/09 | 00:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادان مجلس الامن الدولي التفجير الارهابي في البصرة الذي سقط ضحيته عدد من المدنيين الابرياء .وجاء في بيان للمجلس :" ان اعضاء مجلس الامن نددوا بالهجوم الارهابي الذي وقع في محافظة البصرة بالعراق والذي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين".واعرب اعضاء مجلس الامن، بحسب البيان، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لاسر الضحايا ولحكومة العراق وتمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين./ انتهى3

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